Hervorming registratierechten pas voor 2018

De hervorming van de registratierechten op de aankoop van een gezinswoning zal pas in 2018 ingaan. Dat laat Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) weten. De gesprekken tussen de verschillende kabinetten zijn opgestart, maar er is nog heel wat rekenwerk nodig.

Er zijn ook meerdere pistes. Zo behoort zelfs een koppeling aan de energie-efficiëntie van de woning en/of de woonbonus tot de mogelijkheden. Het enige wat al vaststaat, is dat het tarief van de koopbelasting niet langer afhankelijk wordt van het kadastraal inkomen van de woning.



