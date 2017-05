Recordaantal Belgen koopt huis in Spanje: "Zeg maar Costa Belgica"

STEVEN SWINNEN

Nooit eerder kochten zo veel Belgen een buitenverblijf in Spanje. De Spaanse registratiekantoren noteerden vorig jaar 3.243 vastgoedtransacties met kopers uit ons land. Dat zijn er liefst 14 keer zoveel als tien jaar geleden. Het meest koopt de Belg aan de Costa Blanca. In de regio tussen Valencia en Alicante tikten vorig jaar 1.260 landgenoten een appartement of huis op de kop. Daarna volgen het diepe zuiden van Spanje - met Andalusië en de Costa del Sol (916 transacties) - en de Canarische eilanden (553).

Dat Spanje zo populair is, heeft verschillende oorzaken. Ten eerste is er de prijs: die lag vorig jaar op gemiddeld 150.000 euro. "Een lichte stijging van 5 procent tegenover 2015, maar nog altijd 30 procent goedkoper dan de prijzen vlak voor de crisis van 2008", zegt Marleen De Vijt van Azull, marktleider in ons land wat Spaans vastgoed betreft.



Ook de steeds goedkopere vluchten en het feit veel Belgen Turkije te onveilig vinden, spelen mee.



Wat volgens Azull ook opvalt bij de Belgen, in tegenstelling tot bij de Nederlanders of Britten: steeds meer kopers doen dat niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de komende generatie. "1 op de 4 Belgen die zich een Spaanse casa aanschaft, laat kinderen, kleinkinderen of andere familieleden mee beslissen. Meestal gaat het dan om de babyboomgeneratie, die de centen op tafel legt. 9 op de 10 lenen zelfs niet voor de aankoop. Op de bank brengt hun geld toch niets op. Zo'n buitenverblijf in Spanje zien ze als een investering, waar ze met de hele familie van genieten."



