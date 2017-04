Een huis bouwen voor 100.000 euro? Het kan!

Door: redactie

© Eddy Vangroenderbeek.

Het verhaal van Mélissa en Davy klinkt onwaarschijnlijk, want het jonge koppel bouwde in West-Vlaanderen een huis voor amper 100.000 euro. Dankzij een mooi spaarpotje van 40.000 euro hoefden ze slechts 60.000 euro te lenen.

"Er was één bank waar we weggelachen werden. Een vrouw daar vertelde mij dat haar badkamerrenovatie alleen al bijna zoveel kostte als onze volledige nieuwbouw. Ze vond ons heel naïef, maar ik vraag me af wie er eigenlijk naïef is als je een badkamer van dezelfde kwaliteit kunt installeren voor een fractie van dat bedrag", vertelt Mélissa. Zij en Davy slaagden daarin door veel op online veilingsites te kopen. "Ons groot hoekbad met massage- en andere functies kost daardoor minder dan een doorsneebad."

Doe-het-zelf

Het koppel bespaarde ook een pak geld door verschillende offertes aan te vragen, ze grondig te vergelijken en de fabrikanten tegen elkaar uit te spelen. Maar de grootste winst leverde al het doe-het-zelfwerk op. Davy en Mélissa werkten dag en nacht aan hun woondroom, zelfs op oudejaarsavond. En alleen bij het plaatsen van de ramen kregen ze hulp. "Van alle klussen vind je instructievideo's op YouTube", zegt Davy. "Daarom zeg ik: iedereen die een beetje handig is, kan een huis bouwen. Maar om er iets moois van te maken, moet je wel eergierig en perfectionistisch zijn."



