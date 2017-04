Nog nooit zo veel geld voor sociale woningen

Door: redactie

26/04/17 - 05u45

Met een investeringsbudget van 866 miljoen euro in nieuwbouw of renovatie van sociale woningen was 2016 een recordjaar voor Vlaanderen. Het gaat om 4.176 extra woningen en 4.259 renovaties, schrijft Gazet van Antwerpen vandaag op basis van cijfers van Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA).

"Er wordt fors geïnvesteerd in het bijbouwen van sociale woningen", zegt Homans. "Met dit ritme en bijbehorende recordbedragen zitten we momenteel al voor op het groeipad naar 2025 zoals uitgetekend in het grond- en pandendecreet. Sinds 2009 creëerden we 28.705 bijkomende sociale woningen."



Renovaties

De nadruk lag ook op renovaties van sociale woningen. Dit is niet onbelangrijk voor de sociale huurders. "Te veel sociale huurders betalen meer aan hun energiefactuur dan aan hun werkelijke huur", zegt Homans.



Verhogen van toegankelijkheid

Ook het verhogen van de toegankelijkheid is een belangrijk element, zowel bij de nieuwbouw als bij de renovatie. Dit moet er niet alleen voor zorgen dat mensen langer in hun woning kunnen blijven, maar ook dat sociale woningen toegankelijk zijn voor personen met een beperking.