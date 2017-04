Trendbreuk: voor het eerst worden huizen goedkoper

SPS

Een woonhuis in Vlaanderen is in het eerste trimester gemiddeld 2,6 procent goedkoper geworden dan eind vorig jaar, zo blijkt uit de Notarisbarometer. De gemiddelde prijs bedraagt nu 258.936 euro. Ook bouwgrond werd goedkoper, terwijl de prijzen van appartementen stabiliseerden in vergelijking met eind 2016. Het aantal vastgoedtransacties blijft intussen pieken: in het eerste kwartaal werden er in Vlaanderen nog eens 4,5 procent meer transacties genoteerd dan eind vorig jaar.

De Notarisbarometer heeft als voordeel, doordat hij gebaseerd is op de voorlopige verkoopovereenkomsten bij notarissen, dat hij beschikt over de meest recente gegevens voor de Belgische vastgoedmarkt.



Opmerkelijk is de evolutie van de prijzen. In Vlaanderen werden huizen de jongste maanden goedkoper. De prijsdaling doet zich voor in alle provincies, met uitzondering van Limburg. Op jaarbasis zijn huizen wel nog altijd wat duurder: 1,97 procent om precies te zijn tot gemiddeld 258.936 euro.



In Brussel zet de prijsdaling bij woonhuizen zich nu al twee kwartalen op rij door, waardoor de prijs van een gemiddeld huis er nu 6 procent lager ligt dan begin 2016, op gemiddeld 415.715 euro. In Wallonië werden huizen de jongste maanden 1 procent goedkoper, tot gemiddeld 176.694 euro.



Ook de prijs van bouwgronden en appartementen stijgt niet langer. Bouwgronden werden in Vlaanderen de jongste maanden 4 procent goedkoper, tot gemiddeld 236,6 euro per vierkante meter. Een appartement in Vlaanderen kost nu gemiddeld 219.303 euro of 0,89 procent minder dan eind vorig jaar. Enkel in Wallonië worden appartementen nog duurder, gemiddeld met 5 procent in het eerste kwartaal.