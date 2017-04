Meer sociale huurders kopen hun sociale woning

SPS

In 2016 werden in totaal 89 sociale huurwoningen verkocht aan huurders. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams minister Liesbeth Homans. Dat zijn er meer dan in 2015. Uit een vorig antwoord bleek dat er in 2015 en de eerste helft van 2016 in totaal 79 huurders gebruik maakten van hun recht om hun woning te kopen.