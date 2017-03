In dit huis ben je door de vrolijke kleuren altijd goedgezind

Bjorn Cocquyt

4/03/17 - 06u00 Bron: Het Laatste Nieuws

© Stefanie Faveere.

video De vele kleuren en leuke spulletjes in het huis van Devi-Shri en Dim werken zo aanstekelijk dat je goedgezind wordt van zodra je hier een voet binnenzet. Het interieur is tot in het kleinste hoekje met liefde ingericht en dat voel je. Het is een bonte mix van designstukken, meubels uit woonwarenhuizen, gekregen spullen en spotgoedkope dingen.

"Als iets mooi is, is het niet belangrijk van waar het komt. Bij Aldi zag ik ooit een rosas in de rekken liggen die amper twee euro kostte. Ik nam hem meteen mee. Waarom zou zoiets niet bij een stuk design als mijn lampen van Marcel Wanders passen? Ik vind dat zoiets moet kunnen", vertelt Devi-Shri.

Aan de dingen die ze van haar grootouders kreeg, hecht ze veel waarde. "Ze zijn al zestien jaar dood, maar ik word nog elke dag op een plezante manier aan hen herinnerd, want we gebruiken hun zilveren bestek en kristallen champagneglazen bij elke maaltijd. Mooie dingen moet je niet in de kast steken tot er iemand op bezoek komt."