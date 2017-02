Ongeziene renovatie: architect bouwt oude cementfabriek om en woont hier nu

Door: redactie

wonen Wonen in een oud fabriekspand, het is niet nieuw, maar deze spectaculaire renovatie is wél zo goed als ongezien. 'La Fábrica' is de naam van het project van architect Ricardo Bofill. Hij woont in een oude cementfabriek in de buurt van Barcelona.

Het industriële complex bestond in 1973 - toen Bofill het kocht - uit meer dan dertig silo's, ondergrondse gangen, tal van machinekamers, trappen die naar nergens leidden, ijzeren plafonds,... Vandaag, bijna 45 jaar later, is het een architecturale parel geworden.



Acht silo's van het gebouw dat stamt uit de Tweede Wereldoorlog, werden behouden. Ze liggen in een groene omgeving en worden 'opgefleurd' door eucalyptusbomen, palmbomen, olijfbomen en cypressen. Op de daken zijn mossen en grassen aangebracht. De silo's bieden onderdak aan kantoorruimtes en een laboratorium, maar er is ook een archiefruimte, een bibliotheek en een gigantische zaal - 'The Cathedral' genaamd - waar concerten en tentoonstellingen plaatsvinden. In een ander deel van het complex woont de architect met zijn gezin.



Om het gebouw leefbaar te maken, werd een volledig team opgetrommeld dat anderhalf jaar dagelijks in de weer was met sloophamers en dynamiet. "Een precisiewerk", zegt de architect daarover. En hoewel het plaatje er fantastisch uitziet, "blijft dit altijd onvoltooid". Lees ook Verbazend wat voor 'n modern interieur achter de gevel van deze patriciërswoning schuilt

