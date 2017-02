Niet alle Belgen hebben baksteen in de maag: dit prachtige huis is van stro

Bjorn Cocquyt

video Niet alle Belgen hebben een baksteen in de maag. Bij sommigen is die steen vervangen door een stalen ligger, een houten balk of een baal stro. Alternatieve bouwmethodes zoals staalbouw, houtskeletbouw en strobouw zijn dan ook in opmars. David en Barbara kozen voor stro om hun huis in Sint-Truiden te bouwen.

"Barbara houdt niet zo van cleane huizen met witgepleisterde muren en wilde graag iets anders. En omdat we ook zelf de handen uit de mouwen wilden steken, maar niet konden metselen, was het logisch dat we niet traditioneel zouden bouwen. Zo kwamen we al snel uit bij strobouw", vertelt David.





Met de hulp van familie en vrienden trok het koppel het huis bijna volledig zelf op. "Echt moeilijk was dat niet. De ruwbouw was te vergelijken met een meccanobouwwerk. De houten balken werden genummerd op de werf geleverd en moesten we als een puzzel in elkaar steken. Daarna vulden we de tussenruimtes op met zo'n 1.000 geperste balen stro van 36 cm dik."



Het stro isoleert perfect, want het koppel betaalt amper 400 euro verwarmingskosten per jaar. Het leem waarmee de muren bepleisterd zijn, zorgt dan weer voor een gezond binnenklimaat en houdt de luchtvochtigheid op peil.