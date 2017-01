Door: redactie

Veel Belgen kochten in 2016 een huis, een stuk grond of een appartement. Tegenover 2015 is het aantal vastgoedtransacties zelfs toegenomen met 8,2 procent, dat blijkt uit de meest recente Notarisbarometer. Het gaat om het grootste aantal transacties sinds de start van die barometer in 2009. Maar hoeveel betaal je in ons land voor vastgoed? En waar betaal je het meest?