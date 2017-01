Alleenstaande moeder bouwt huis volledig zelf dankzij YouTube-filmpjes

Door: redactie

16/01/17 - 18u22 Bron: KTLA, CBS News

© Facebook - Cara Brookins.

Met twee gefaalde huwelijken achter de rug en schulden die op die loer lagen, was Cara Brookins, een vrouw met vier kinderen uit Arkansas, op zoek naar een woonst voor haar en haar vier kinderen. Maar zonder geld om bouwvakkers in te schakelen besloot ze haar huis helemaal zelf te bouwen, aan de hand van YouTube-handleidingen.

"De dingen kunnen duur uitvallen wanneer je uit een gewelddadige relatie komt en vier kinderen hebt." Cara Brookins Cara Brookins en haar gezin hadden het gevoel dat ze geen kant meer op konden. De vrouw was kort gehuwd geweest met een man die bleek aan paranoïde schizofrenie te lijden en zelfs na hun scheiding bleef hij haar en de kinderen voortdurend lastigvallen. "Tijdens die periode hertrouwde ik met een man van wie ik dacht dat hij sterk genoeg was om ermee om te gaan. Maar ik had het mis en hij bleek erg gewelddadig te zijn," vertelt ze.



Haar kinderen waren 17, 15, 11 en 2 jaar oud toen ze besloot om ook bij haar tweede echtgenoot weg te gaan. "Ik besefte dat er geen enkele manier was waarop ik deze situatie (mijn huwelijk, red.) kon verbeteren. Ik besefte dat de kinderen en ik misschien een kans zouden hebben als we er weg zouden gaan." Lees ook Moeder van acht kinderen 'te sexy' voor een job: "Waarom zou ik gaan werken als ik kindergeld krijg?"

Moeder ontvoerde Insiya deelt hartverscheurend verhaal: "Zijn doel was mij kapot te maken"

Wie niet rijk is, moet slim zijn: lezers bewijzen dat vergelijken altijd loont

YouTube-filmpjes "We keken naar drie of vier video's van elke constructiefase en bedachten dan 'welke van deze zal het best werken voor ons?'." Cara Brookins "De dingen kunnen duur uitvallen wanneer je uit een gewelddadige relatie komt en vier kinderen hebt," zegt ze. Brookins had niet genoeg geld om een huis te kopen dat groot genoeg was voor haar en haar vier kinderen, dus namen ze voorlopig hun intrek in een klein huisje.



Toen bedacht Brookins dat YouTube eigenlijk een uitstekende bron van informatie is voor zelfstudie. Ze verkocht een klein eigendom dat ze bezat en kocht met dat geld 40 are grond in Bryant, Arkansas. Daar begon ze in 2008 aan haar ambitieuze bouwproject.



Elke avond bekeek ze instructievideo's op YouTube en maakte ze een lijst van de materialen die ze nodig had. Ze schatte de kost voor de bouw van haar droomhuis op 130.000 dollar.



"Dit was in 2008, dus YouTube was toen niet wat het nu is. Er waren niet echt diepgaande video's of kanalen die zich hieraan wijdden," aldus Brookins. "Maar er zijn veel manieren om een raam te plaatsen of een fundering te bouwen. Dus we keken naar drie of vier video's van elke constructiefase en bedachten dan 'welke van deze zal het best werken voor ons?'."

Alles samen Haar vier kinderen, Hope, Drew, Jada en Roman waren altijd van de partij. Brookins en haar kinderen deden zoveel mogelijk zelf: van het mengen van de cement tot het bouwen van de muren en het installeren van gasleidingen. Het was niet gemakkelijk, maar ze zetten door. Elke stap in het proces ondernamen ze samen. "Mijn oudste zoon hielp me het plan te tekenen dat goedkeuring moest krijgen van de stad," vertelt Brookins. Jada bracht water aan uit de vijver van de buren om cement mee te maken. Drew hielp bij het aanbrengen van hout en Hope kookte voor iedereen." © carabrookins.com.

Pijn Terwijl de anderen aan het werk waren, stond een van hen altijd in om op de kleine Roman te passen, die elke dag vrolijk in de modder speelde op de bouwwerf.



"Het deed pijn," herinnert de moeder zich. "Fysiek was het niet ideaal, maar mijn kinderen stonden elke dag op en kwamen naar hier. Ik werkte de hele dag en zij zaten op school en we werkten 's avonds door, soms met de koplampen (van de auto red.) aan. Het was geweldig intens. Niemand ging naar de film. Er waren geen afspraakjes, er werd niet rondgehangen met vrienden. Het was alle hens aan dek." © carabrookins.com.

Controle over hun leven "Mijn grootste angst was dat mijn tieners wakker zouden worden en zeggen: 'nee, ik doe dit niet'. Maar het is nooit gebeurd. Het was de eerste keer dat ze voelden dat ze een soort kracht hadden, een vorm van controle over hun leven. En ze wisten hoe hard ze het nodig hadden. Het hele proces bracht onze familie dichter bij elkaar en we leerden dat niets onmogelijk is. We vonden nieuwe hoop," aldus Brookins. © carabrookins.com.

Omdat je met YouTube alleen geen volleerd bouwvakker wordt, schakelde Brookins een bevriende brandweerman in die ervaring had in het bouwen van huizen. Hij hielp met enkele moeilijkere bouwaspecten. © carabrookins.com.

Inkwell Manor © Facebook - Cara Brookins. Negen maanden bouwde het gezin aan het huis. Op 31 maart 2009 trokken ze in in hun nieuwe woonst, die Brookins de naam 'Inkwell Manor' gaf, omdat ze een plaats wilde waar ze kon schrijven en die haar passie voor boeken en schrijven zou reflecteren. Het huis telt vijf slaapkamers en een bibliotheek.