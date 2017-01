Door: redactie

De prijs voor een luxewoning in Brussel in het laatste jaar met zo'n vijf proces gezakt. Dat komt door de dalende vraag, voornamelijk door de aanhoudende terreurdreiging. Daardoor willen minder rijken nog investeren in Brussel. Aan de kust zien we net het tegenovergestelde, daar zijn de prijzen voor luxewoningen net aan het stijgen, zeker voor appartementen met zeezicht.