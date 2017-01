Bluetooth-toilet, wifi-oven... zo slim is het huis van onze HLN-woonexpert

Door: Bjorn Cocquyt

7/01/17 - 03u00 Bron: eigen berichtgeving

video Een volautomatisch toilet per wifi verbonden aan je smartphone, een oven die je vanop café kan bedienen, een lamp die meedanst op de beats van je muziek: zo slim is het huis van de toekomst. Onze HLN-woonexpert Björn Cocquyt toverde zijn eigen woning om tot 'slim huis', en leidt u zelf rond in een wereld waar werkelijk voor àlles een app is.

Sommige intelligente apparaten bezorgen je meer controle. Ze helpen besparen op de energiefactuur, gaan verspilling tegen door meldingen te sturen als eten zijn houdbaarheidsdatum heeft bereikt, doen je gericht gewicht verliezen en herinneren je eraan als je je medicatie niet hebt ingenomen. Maar de controle gaat soms (te) ver, zoals met de box die al je surfgedrag registreert, websites als Facebook blokkeert en het internetverkeer vanaf een bepaald uur lam legt. Willen we dat wel?



En wat gezegd van de gegevens die de fabrikanten van de slimme toestellen over jou verzamelen. De dag dat iedereen een slim huis heeft, zullen adverteerders in de rij staan om die schat aan beschikbare data te gebruiken.