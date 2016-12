Wanneer is vastgoed een goede investering?

Door: redactie

Is investeren in vastgoed vooral interessant voor jezelf of eerder als investering op termijn voor de kinderen? "Wanneer je investeert in je eerste eigen huis, is dat altijd interessant", vertelt Paul D'Hoore.



"Als je het doet omwille van de potentiële waardestijging, dan is dat een beetje genuanceerder. De voorbije jaren was er altijd een stijging, dat was vorig jaar niet meer het geval."



"Dit jaar is er weer een kleine stijging, maar daar moet je toch niet al te veel van verwachten, puur als belegging. Om zelf te bewonen altijd interessant, voor de kinderen altijd interessant, voor de meerwaarde niet zo uitgesproken."