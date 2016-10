Huizen in beeld: wonen in het bos

Charlotte Thiry

11/10/16 - 15u57 Bron: realo.be

De Week van het Bos staat dit jaar in het teken van sporten in de natuur of - zoals de campagne luidt - in de Grootste Sportclub. Maar als wekelijks sporten in het bos je gelukkiger maakt, wat moet wonen in het bos dan niet met een mens doen? Wij gingen op immosite Realo alvast op zoek naar een aantal interessante opties.

Kalmthout Deze architecturale villa in Kalmthout mag dan wel supermodern zijn, het is er vanuit de zetel, het bed en het zwembad heerlijk relaxen met zicht op een mooi stukje privé-bos. Wonen in het bos in Kalmthout © KOS.

Stekene In Stekene krijg je deze twee chalets in het bos voor de prijs van één: ééntje om - best gezellig - in te wonen en ééntje voor het tuingereedschap. Wonen in het bos in Stekene © KOS.

Lanaken Dit kleine, maar fijne vakantiehuisje in Lanaken biedt het comfort van een volledig vernieuwd interieur, de gezelligheid van een eigen terras en het avontuurlijke van het Sonnevijver vakantiepark. Wonen in het bos in Lanaken © KOS.

Beernem Exclusief wonen midden in een parkbos met lange oprijlaan naar je klassieke villa doe je in dit huis in Beernem. Wonen in het bos in Beernem © KOS.

Dranouter Naast prachtige vergezichten op het mooie landschap van Heuvelland, krijg je bij deze charmante woning in Dranouter ook je eigen bos, vijver, boomgaarden én paardenweides. Wonen in het bos in Dranouter © KOS.