Kijk hoe luxueus studenten wonen: vier stijlvolle koten

Bjorn Cocquyt

1/10/16 - 05u43

video Deze week trapten ook de universiteiten het nieuwe schooljaar op gang. Enkele tienduizenden studenten in Vlaanderen pendelen niet elke dag tussen thuis en school, maar gaan op kot. Al is de term kot niet langer op zijn plaats. Dankzij de vele nieuwbouwprojecten wordt studentenvastgoed steeds comfortabeler. Studeren gebeurt vandaag in stijl. Kijk maar naar deze vier studio's van Karlijn, Jolien, Lennert en Jean-Philippe.