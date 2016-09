Arnaud 'wint 1 jaar gratis op kot' dankzij HLN

Nils Vanhauwaert van Upkot (Upgrade Estate) overhandigt de cheque voor één jaar gratis kot aan Arnaud Le Roij. © Gerbrand Van Uytvanck.

Het studentenleven is op zich al een fantastische ervaring, maar wanneer je dit volledig gratis kan beleven, is het helemaal te gek. Voor Arnaud Le Roij wordt die droom werkelijkheid. Hij is de winnaar van onze wedstrijd. Dankzij Het Laatste Nieuws en onze partners heeft hij een indrukwekkend prijzenpakket in de wacht gesleept.