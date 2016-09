Wonen in de buurt van een school kost je tot €7000 extra

Charlotte Thiry

2/09/16 - 14u43

© KOS.

Locatie, locatie, locatie. Bij het zoeken van een nieuwe thuis, hechten we steeds meer belang aan de ligging. De nabijheid van faciliteiten zoals openbaar vervoer, supermarkten, snelweg en scholen hebben dan ook een invloed op de immoprijzen.

Data verzameld door immosite Realo toont dat de nabijheid van een kleuterschool of lagere school de prijs van een huis kan verhogen tot €6000. In de buurt van middelbare scholen, zijn huizen dan weer tot €7000 duurder. Hoeveel die meerwaarde is hangt uiteraard af van de grootte van het huis zelf, maar het toont wel aan hoe belangrijk ligging is bij de keuze van een nieuwe woning.



Wij hebben alvast een selectie gemaakt van huizen te koop met minstens één school in een straal van 1kilometer. Lees ook Een goede voorbereiding op het nieuwe schooljaar begint bij je huis

Tienen Op 280 meter van de basisschool De Luchtballon in Tienen, vind je deze ruime gezinswoning met 3 slaapkamers, garage en grote tuin. Het huis werd in 2009 volledig gerenoveerd en de grote tuin met zicht op de velden, schommel en tuinhuis is ideaal om na school lekker te ontspannen. Prijskaartje? € 594 000.

Huis in Tienen © KOS.

Aarschot Dit huis in Aarschot is ideaal voor grote gezinnen: er zijn 4 slaapkamers, 2 badkamers en zelfs 2 keukens. De vrije basisschool De Springplank is op 250m en het huis staat te koop voor €315 000. Huis in Aarschot © KOS.

Izegem Deze gezinswoning met 4 slaapkamers, 2 badkamers, garage, terras en stadstuin ligt op 270m van de basisschool Heilig Hart in Izegem en staat te koop voor €265 000. Huis in Izegem © KOS.

Genk Wie op zoek is naar een villa in een residentiële wijk, met een grote tuin en op minder dan 1 km van de Vrije Basisschool "Broederschool" in Genk, zal dit huis zeker willen bezoeken. Er zijn maar liefst 5 slaapkamers, 2 badkamers, een garage en een tuin van 13 are. Dit alles kost je €589 000.



Huis in Genk © KOS.

Lier Dit herenhuis in hartje Lier staat op 38 meter van de Basisschool Sint-Gammaruscollege. Even de straat oversteken en je bent er! Het huis heeft 3 slaapkamers, 2 slaapkamers, een stadstuin en een zeer laag EPC van 176. Het staat te koop voor €398 000.



Huis in Lier © KOS.

Koksijde Op van 800 meter van de Hotelschool Ter Duinen vind je deze half-open bebouwing die bestaat uit een gezinswoning en een kantoorgedeelte. De woning heeft 5 slaapkamers, 2 badkamers en een mooie tuin met vijver. Het kantoor heeft 3 burelen, een ontvangstruimte en een vergaderzaal. Prijskaartje? €690 000. Huis in Koksijde © KOS.