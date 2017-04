"Weet niet of veel mensen het gezien hebben, maar op de piste is Stybar aan een wielertragedie ontsnapt"

Door: Glenn Bogaert, Thomas Lissens

14/04/17 - 16u50 Bron: Extra Time Koers, Eurosport

Parijs-Roubaix

Zijn Zdenek Stybar en Greg Van Avermaet afgelopen zondag aan een drama ontsnapt op de mythische wielerpiste van Roubaix? Wel als we Karl Vannieuwkerke mogen geloven. De presentator en wielercommentator van Sporza kwam eergisteren in 'Extra Time Koers' met beelden op de proppen die tonen hoe een lichtzinnige fan aan de arm van de Tsjech Stybar ging hangen toen die bovenaan de piste reed. Yves Lampaert, die ook te gast was in de studio van Ruben Van Gucht, had het over een bewust manoeuvre. Al voegde de winnaar van Dwars door Vlaanderen er wel aan toe dat zijn ploegmaat Stybar er na afloop niks over gezegd heeft.



Karl Vannieuwkerke gaf toelichting bij het door hem aangehaalde fragment/incident: "Ik weet niet of veel mensen het gezien hebben, maar op de piste van Roubaix is Stybar in feite aan een wielertragedie ontsnapt. Bovenaan in de bocht is er een mens die eventjes aan zijn arm trekt waardoor Zdenek Stybar bijna crasht. Voor hetzelfde geldt, valt hij daar naar beneden en sleurt hij Van Avermaet en Langeveld mee in zijn val. In dat geval wint Jasper Stuyven Parijs-Roubaix. Of het bewust of onbewust is, weet ik niet, maar Stybar heeft veel geluk gehad", besluit een attente Vannieuwkerke.