Greg Van Avermaet reed vandaag de snelste Parijs-Roubaix ooit

Bewerkt door: Marie Rutsaert

9/04/17 - 21u57 Bron: Belga

© TDW.

De 115e Parijs-Roubaix werd aan een gemiddelde van 45,204 km/u afgelegd door winnaar Greg Van Avermaet. Daarmee is deze editie van de Helleklassieker de snelste editie ooit.

Het vorige record dateerde van de editie in 1964. Toen won de Nederlander Peter Post op een ander parcours met een gemiddelde van 45,129 km/u.



De zwakke wind, die in het eerste gedeelte in gunstige richting blies, en de droge kasseien waren zeker factoren die hielpen bij het breken van het record.



"Het ging inderdaad heel snel", zei Van Avermaet na afloop. "Zo snel zelfs dat ik onderweg mijn fietscomputer heb verloren. Dus ik wist niet hoe snel we gingen onderweg. Nu goed, mij maakt het niet veel uit of ik nu de snelste of traagste editie win. De zege is er, dat is voor mij het belangrijkste."



In de top tien van snelste edities zijn nog enkele Belgische namen terug te vinden. Tom Boonen met drie van zijn overwinningen en ook Johan Museeuw reed in 1996 een uitzonderlijk snelle editie.



De snelste edities van Parijs-Roubaix (sinds 1968):

45,204 km/u: Greg Van Avermaet (Bel) in 2017 (257 km)

44,190 km/u: Fabian Cancellara (Zwi) in 2013 (254,5 km)

43,566 km/u: Mathew Hayman (Aus) in 2016 (257,5 km)

43,476 km/u: Tom Boonen (Bel) in 2012 (257,5 km)

John Degenkolb (Dui) in 2015 (253,5 km)

43,406 km/u: Tom Boonen (Bel) in 2008 (259,5 km)

43,305 km/u: Johan Museeuw (Bel) in 1996 (262 km)

43,105 km/u: Francesco Moser (Ita) in 1980 (264 km)

42,343 km/u: Tom Boonen (Bel) in 2009 (259 km)

42,239 km/u: Fabian Cancellara (Zwi) in 2006 (259 km)