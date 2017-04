Langeveld verrassend derde: "Blij met podiumplaats"

Door: Nico Dick

De Nederlander Sebastiaan Langeveld gold lange tijd als één van de absolute toptalenten uit het peloton, maar de voorbije jaren deemsterde hij weg. Dit jaar zou hij tijdens het voorjaar samen met Phinney en Van Baarle luxeknecht worden van Sep Vanmarcke. Maar zowel Phinney als Vanmarcke vielen geblesseerd uit voor Parijs-Roubaix en Langeveld nam hun plaats in.



"Ondanks een lekke band pepte onze ploegleiding me op. 'Komaan, Sebastiaan. Je hebt superbenen', klonk het. Het gaf me vertrouwen. Toen ik aanviel, kreeg ik een paar toppers mee. Dat zat goed. Maar winnen? Ach, ik ben geen sprinter. En Van Avermaet en Stybar zijn wereldtoppers. Ik ben blij dat ik opnieuw een hoog niveau haal en met die derde plaats ben ik zeer tevreden."