Jürgen Roelandts blijft ontgoocheld achter: "Krampen op Carrefour de l'Arbre"

Jürgen Roelandts (Lotto Soudal) heeft zich in zijn laatste wedstrijd van het voorjaar getoond, al gooide een kramp wel roet in het eten om een mooie ereplaats te halen. "Jammer als je ziet dat deze groep, waar ik deel van uitmaakte, sprintte voor de overwinning."

"We hebben met de ploeg de hele dag attent gekoerst", deed hij na afloop zijn verhaal. "Ik voelde me goed en ben op het juiste moment kunnen meespringen. Op Carrefour de l'Arbre, op het beslissende moment, kreeg ik echter krampen en er viel meteen een gat. 50 meter, dat is niet veel, maar ik moest de ganse strook achtervolgen en dan weet je dat je koers voorbij is. Als je alleen over Carrefour de l'Arbre moet, is het verloren. Ik ben dus wel ontgoocheld, maar dat is ook hun verdienste. Dus is er teleurstelling. Maar na het voorjaar dat niet optimaal was door mijn sinusitis, ben ik vooral blij dat het vandaag beter verlopen is. Nu volgt er een rustperiode tot mei."