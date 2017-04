Boonen ook boos bij onze videoman: "Degenkolb rijdt lafste koers van zijn leven"

Door: Mathieu Goedefroy

9/04/17

video De sfeer in het Boonen-kamp was ondanks een dertiende plaats best goed, alleen waren er bij de afscheidnemende kampioen ook enkele frustraties te bespeuren. Zo zei Boonen bij onze videoman dat John Degenkolb (Trek) "de lafste koers uit zijn leven" reed.