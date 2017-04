Naesen: "Heb hele dag tussen auto's gereden"

XC

Oliver Naesen is een van de revelaties van het voorjaar. Ook vandaag had hij duidelijk goede benen, maar de Helleklassieker werd vooral een inhaalrace voor onze landgenoot. "Op de eerste kasseistrook lag ik er al bij. Al die gaten die ik heb moeten dichten, had ik liever weggereden."

Naesen had weer een superdag, maar kwam nooit in aanmerking voor de overwinning. Na afloop was hij dan ook erg ontgoocheld. "Ik ben ontzettend vaak lek gereden. Toch was in de finale alles nog speelbaar, maar dan brak ook nog eens mijn versnelling af. Toen was het om zeep. Vorige week heb ik nog geweend, maar vandaag niet. Ze gingen mij niet nog eens liggen hebben. Uiteindelijk ben ik wel blij dat Van Avermaet wint, maar vooraf had ik het toch niet verwacht. Hij is sowieso bij de sterksten, en als de snelle mannen niet mee zijn, dan wist ik dat hij een goede kans had." Ondanks de teleurstelling eindigt Naesen met een grappige noot. "Nu hij zijn eerste monument heeft gewonnen, zal ik hem een koffiekoekje trakteren." Lees ook Van Avermaet: "Het geloof dat ik hier toch kon winnen, groeide meer en meer"

