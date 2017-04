Stybar: "Hoopte dat Boonen zou terugkeren"

XC

In de absolute finale werd het duidelijk dat Boonen niet voor de vijfde keer in Roubaix zou zegevieren. Zijn ploegmaat Zdenek Stybar was er wel dicht bij. Die laatste sprintte voor de overwinning, maar moest dan toch de duimen leggen voor een beresterke Van Avermaet. "Ik ben misschien te vroeg aangegaan, maar ik heb alles gedaan wat ik kon. Ooit hoop ik hier te kunnen winnen", aldus de Tsjech.

"Ik ben ontgoocheld dat ik de sprint verlies, maar toch wilde ik dat Tom Boonen zou winnen. Net zoals de hele ploeg. We hebben dat ook geprobeerd, maar het is dus niet gelukt. Toen ik voorin zat, hoopte ik nog dat Boonen zou terugkeren. Uiteindelijk kon ik dan de laatste kilometers zelf rijden voor de overwinning. Op de Vélodrome van Roubaix is het altijd een rare sprint, maar Greg is gewoon heel snel en ik zat wat met krampen. Ooit hoop ik hier te kunnen winnen."



De 115de editie van Parijs-Roubaix was meteen ook de laatste wedstrijd van Tom Boonen. "Dat Tom niet wint, is wel een teleurstelling, meer dan mijn eigen prestatie. Ik vind het echt jammer dat hij gaat stoppen. Hij is een uitstekende coureur en daarnaast een goede vriend van mij geworden. Hij zal altijd in mijn hart blijven, want ik heb veel van hem geleerd. Daarom ben ik hem ook ontzettend dankbaar", aldus Stybar.