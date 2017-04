Stybar: "Hoopte dat Boonen zou terugkeren"

XC

In de absolute finale werd het duidelijk dat Boonen niet voor de vijfde keer in Roubaix zou zegevieren. Zijn ploegmaat Zdenek Stybar was er wel dicht bij. Die laatste sprintte voor de overwinning, maar moest dan toch de duimen leggen voor een beresterke Van Avermaet. "Ik ben misschien te vroeg aangegaan, maar ik heb alles gedaan wat ik kon. Ooit hoop ik hier te kunnen winnen", aldus de Tsjech.