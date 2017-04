Stuyven: "Vierde plek was hoogst haalbare"

XC

9/04/17 - 17u38

© belga.

Jasper Stuyven had ongetwijfeld gehoopt op een beter voorjaar, maar kwam vandaag uitstekend voor de dag. De jonge renner van Trek-Segafredo kan zonder twijfel terugblikken op een knappe prestatie in de Helleklassieker. "Ik heb laten zien dat ik er sta. Het waren geen gemakkelijke weken voor mij, dus doet het nog meer deugd om met dit resultaat af te sluiten."

"Ik ben vandaag gestart zonder verwachtingen, aldus Stuyven. "Ik had geen positieve of negatieve scenario's in mijn hoofd en dat heeft me uiteindelijk geholpen. Ik maakte me niet druk en heb de koers laten gebeuren zoals ze gebeurde. Uiteindelijk hoopte ik dat er na Carrefour de l'Arbre tegenwind zou zijn, zodat het voorin zou stilvallen. Maar ik kreeg het niet gaatje niet meer dicht en dan weet je dat het lastig wordt."



"We kwamen op de Vélodrome van Roubaix nog wel aansluiten, maar de drie koplopers waren toen al even aan het recupereren. Dan was die vierde plek het hoogst haalbare. En dat het Tom Boonen zijn laatste koers was? Daar was ik eigenlijk niet mee bezig. Ik heb gewoon mijn eigen wedstrijd gereden."