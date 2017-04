Van Avermaet: "Het geloof dat ik hier toch kon winnen, groeide meer en meer"

Door: redactie

Wat een voorjaar beleeft Greg Van Avermaet. Geen vijfde kassei voor Tom Boonen, wel een eerste voor de olympische kampioen. Onze landgenoot straalde dan ook na zijn triomf in Parijs-Roubaix. "Ik win het monument, waarvan ik het het minst verwachtte. Alles viel gewoon op zijn plek."

"De eerste keer dat ik hier meereed, was ik zo vermoeid op de piste dat ik dacht dat het geen wedstrijd voor mij was. Maar ondertussen groeide dat geloof dat ik hier wel een rol van betekenis kon spelen almaar meer. Het is misschien niet de race die ik verwacht had te winnen. Ik ben zo blij dat het toch gelukt is. Op het einde was ik toch wat bang van Stybar, omdat hij niet meewerkte met ons. De sprint ging heel goed en ik ben dan ook erg gelukkig dat ik eindelijk een race als deze kan winnen", klinkt het bij Van Avermaet.