Van Avermaet: "Geloof dat ik hier kon winnen, groeide meer en meer"

Door: redactie

9/04/17 - 18u30 Bron: Belga

© photo news.

Wat een voorjaar beleeft Greg Van Avermaet. Geen vijfde kassei voor Tom Boonen, wel een eerste voor de olympische kampioen. Onze landgenoot straalde dan ook na zijn triomf in Parijs-Roubaix. "Ik win het monument, waarvan ik het het minst verwachtte. Alles viel gewoon op zijn plek."

"De eerste keer dat ik hier meereed, was ik zo vermoeid op de piste dat ik dacht dat het geen wedstrijd voor mij was. Maar ondertussen groeide dat geloof dat ik hier wel een rol van betekenis kon spelen almaar meer. Het is misschien niet de race die ik verwacht had te winnen. Ik ben zo blij dat het toch gelukt is. Op het einde was ik toch wat bang van Stybar, omdat hij niet meewerkte met ons. De sprint ging heel goed en ik ben dan ook erg gelukkig dat ik eindelijk een race als deze kan winnen", klinkt het bij Van Avermaet.

Historisch

De vreugde in het BMC-kamp was bijzonder groot na de zege van Greg Van Avermaet. Ploegleider Valerio Piva (BMC) was door het dolle heen. "Een verdiende overwinning, dik verdiend", liet de Italiaan optekenen. "Als je op twee weken zulke drie mooie zeges kan behalen en een tweede plaats in de Ronde kan pakken, dan mag je dat historisch noemen."



Nog een groot monument winnen

"Greg heeft een heel sterke wedstrijd gereden, gevolgd door een goede sprint. Hoedje af voor hem. Er was die ontgoocheling na de Ronde. Maar kijk, hij wint nu Roubaix. Ongelooflijk. Hij heeft altijd gezegd dat de Ronde hem beter ligt dan Roubaix, dat de Ronde zijn lievelingskoers is. Maar met een goede conditie kan je alles winnen, dat heeft hij nu getoond. Na vorig jaar al was ik ervan overtuigd dat Greg een monument kon winnen. Maar gemakkelijk is het natuurlijk niet. In de Ronde was er die val, zonder die val weet je niet wat er zou gebeurd zijn. Maar nu heeft hij die tweede plaats doorgespoeld met deze overwinning. Hij kan nog een groot monument winnen, daar ben ik zeker van."



Kopman in Amstel Gold Race

Ook volgende week zijn er nog kansen met de Amstel Gold Race. "Ook daar is Greg onze kopman", aldus Piva. "We hebben niemand anders, toch niet van het kaliber om daar te winnen en jongens zoals Matthews en co. te kloppen. Ben Hermans komt erbij en jonge gasten zoals Teuns en Vliegen. Die kunnen tactisch hun ding doen, maar Greg is toch de kaart die we zullen trekken, want door de val van Samuel Sanchez in de Ronde van het Baskenland is hij er wellicht niet bij."