Dopingcontroleurs halen Tom Boonen op laatste koersdag vroeg uit zijn bed

Tom Boonen. © belga.

Tom Boonen is aan zijn laatste wedstrijd begonnen in Parijs-Roubaix. "Ik ben niet zenuwachtig of emotioneel", zei hij vlak voor de start. "Ik heb goesting om te koersen, het maximum te geven en hopelijk met een mooi resultaat op het eind."

Boonen moest deze ochtend al vroeg op in Parijs-Roubaix. Dopingcontroleurs kwamen langs in het hotel. "Ik ben al vroeg wakker gemaakt", zei hij tijdens het interview bij de start bij VTM Nieuws. "Het hoort er bij blijkbaar, ook in je laatste koers (lacht). Voor de rest kijk ik ernaar uit. In mijn eerste Roubaix was ik zenuwachtiger dan vandaag, nu valt het allemaal mee. Ik voel me goed. Het wordt een stralende dag en ik ben blij dat ik eindelijk kan starten. Uiteindelijk ik ben een renner zoals alle 198 andere renners vandaag, alleen rijd ik toevallig mijn laatste koers, mijn lievelingskoers. Hopelijk draait alles uit zoals we verwachten, hopen, dromen en ken ik niet te veel pech en kan ik een mooie uitslag rijden."



"Ik wil gewoon koersen zoals ik dat deed in mijn eerste Roubaix, onstuimig, me 'vol smijten'. Niet dat ik ga meegaan in een vroeg ontsnapping, maar ik wil echt gewoon koers maken, ervan genieten en er niet te veel stilstaan dat het mijn laatste, want dan ga je fouten maken en dat wil ik niet."



Het tactisch plan is duidelijk. "Je kan vooraf heel wat scenario's bedenken, maar dit is Roubaix, er kan vanalles gebeuren en dus maak je best gewoon een plan op. We hebben een duidelijk plan. Als we dat kunnen uitvoeren, zullen we met niet te veel volk meer zijn in de finale. We willen offensief koersen, de koers niet ondergaan, kort op de bal spelen en als we dat kunnen uitvoeren, zullen er niet te veel renners meer aanhangen op het eind."



Winnen is het doel zei hij vooraf altijd. Vandaag klonk hij in enkele interviews al wat voorzichtiger. "Ik wil winnen, natuurlijk, maar het resultaat is hier uiteindelijk vandaag niet belangrijk, de dag afsluiten in schoonheid, met al die fans, dat is ook al een overwinning op zich", eindigde hij.