GEEN grandioze kers op taart voor Boonen, wél weer prijs voor kannibaal van voorjaar Greg Van Avermaet

Door: Glenn Bogaert

9/04/17 - 17u02

© ap.

video Niet Tom Boonen, maar wel Greg Van Avermaet heeft de Belgische wielernatie een collectief delirium bezorgd in Parijs-Roubaix. De 31-jarige Oost-Vlaming van BMC vloerde in een zenuwslopende sprint op de mythische piste van Roubaix Zdenek Stybar en de Nederlander Sebastian Langeveld. Tom Boonen werd in de allerlaatste koers uit zijn rijkgevulde carrière 13de en kreeg op de plek waar hij maar liefst vier keer triomfeerde en imponeerde een staande ovatie. Jasper Stuyven sprintte naar een knappe vierde plaats, Edward Theuns werd ook nog achtste. Een echte Belgische feestdag.

Een voorjaar om nooit meer te vergeten is het voor Greg Van Avermaet. In de vorm van zijn leven schreef hij eerder al de Omloop, de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem op zijn naam en nu doet hij er ook nog een monument als Parijs-Roubaix bij. De explosie van vreugde na de aankomst zegt eigenlijk alles: eindelijk heeft hij die grote klassieker beet. Het juk van de eeuwige ereplaatsen had hij al enige tijd van zich afgegooid en nu mag hij zich helemaal tot de groten der aarde rekenen. En het hoeft hier niet te eindigen, in de fleur van zijn leven kan er nog wel wat bij. Bijna verrast door Stybar Al liet 'Gouden Greg' zich op de magische vélodrome wel bijna kisten door ene Zdenek Stybar. De sluwe waakhond van Tom Boonen gokte diep in de finale op zijn sprint, op die ene kleine prik op 4 kilometer van de streep na. Op de verrassing spelend, leek hij een ingesloten Greg koud te pakken, maar wat kwam de Waaslander er met veel bravoure en machtsvertoon over. Indrukwekkend, zoals zijn hele klassieke voorjaar. De kers op de taart.

Quick-Step ontgoochelt

Net datgene wat ook Tom Boonen zo graag wilde in de allerlaatste koers uit zijn carrière. Alles zat snor, hij was zelden zo kalm en ontspannen geweest. Maar de koers evolueerde eigenlijk nooit in zijn voordeel. Yves Lampaert en Niki Terpstra werden door valpartijen en pech al vroeg uitgeschakeld en ook de rest van de ploeg gaf amper thuis. In het Bos van Wallers was er wel een goeie Matteo Trentin en in de finale Zdenek Stybar, maar de Tsjech zorgde er uiteindelijk voor dat Boonen gevangen zat als een vogeltje in een gouden kooitje. Een soloslim van de Tsjech en een lekke band voor een stilaan moedeloze Peter Sagan -elke keer als ie ten aanval trok, had de wereldkampioen pech- later, leek het doek al zo goed als gevallen.



Zenuwslopend steekspel

Op 25 kilometer van de streep werd een beresterke Daniel Oss, de Italiaanse luxeploegmaat van Greg Van Avermaet, ingerekend door een groepje van zes dat alle andere gegadigden onder wie Boonen een flinke neus had gezet. Stuyven, Moscon, Roelandts, Langeveld, Stybar én kopman Van Avermaet op post. De winnaar leek vooraan te zitten. Op de o zo vaak beslissende kasseistrook Carrefour de l'Arbre en met nog een goeie 16 kilometer te knallen was het gat 36 tellen groot. De natuurlijke selectie zorgde er wel voor dat er maar drie meer overbleven: Van Avermaet, Stybar en Langeveld. Het podium leek dan al vast te liggen, weliswaar in willekeurige volgorde. In zenuwslopende slotkilometers werd het een steekspel van jewelste dat finaal uitmondde in een beklijvende sprint. Daarin remonteerde Van Avermaet nog net op tijd Zdenek Stybar. Langeveld was al blij met plek drie. De door het getalm teruggekeerde Stuyven kaapte de vierde plek weg. En Tom Boonen? Die werd onder luid applaus 13de, een ongeluksgetal. Een beetje symboliek toch wel. Hij had er zich toch iets anders van voorgesteld. Geen vijfde kasseisteen, geen afscheid in schoonheid.