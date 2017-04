GEEN grandioze kers op taart voor Tom Boonen, wél weer prijs voor kannibaal van voorjaar Greg Van Avermaet

Door: Glenn Bogaert

9/04/17 - 17u02

© Twitter.

Parijs-Roubaix Niet Tom Boonen, maar wel Greg Van Avermaet heeft de Belgische wielernatie een collectief delirium bezorgd in Parijs-Roubaix. De 31-jarige Oost-Vlaming van BMC vloerde in een zenuwslopende sprint op de mythische piste van Roubaix Zdenek Stybar en de Nederlander Sebastian Langeveld. Tom Boonen werd in de allerlaatste koers uit zijn rijkgevulde carrière 13de en kreeg op de plek waar hij maar liefst vier keer triomfeerde en imponeerde een staande ovatie. Jasper Stuyven sprintte naar een knappe vierde plaats, Edward Theuns werd ook nog achtste. Een echte Belgische feestdag op Franse bodem.