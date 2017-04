Van Avermaet: "Boonen moet niet op cadeaus rekenen"

Bewerkt door: YP

Greg Van Avermaet heeft dit seizoen al de overwinningen op zak in de Omloop Het Nieuwsblad, de E3 Harelbeke en Gent-Wevelgem. In de Ronde van Vlaanderen moest hij vrede nemen met een tweede plek na Philippe Gilbert, die soleerde naar de zege. "Die ontgoocheling is intussen verwerkt", aldus Van Avermaet vandaag, daags voor Parijs-Roubaix. "Het is spijtig van die val, maar dat is nu voorbij. Je moet vooruitkijken, morgen wacht een nieuwe kans."

Van Avermaet werd al eens derde in 2015 en vierde in 2013 in de Helleklassieker. "Ik ben blij dat ik opnieuw een Roubaix kan koersen", klinkt het. "Vorig jaar was ik er door mijn val in de Ronde niet bij. Nu ben ik ook gevallen en ben ik daar een paar dagen wat stijf van geweest, maar voor de rest had ik niet te veel last. Ik ben klaar om een goede Roubaix te rijden. Ik ben heel tevreden over mijn conditie en hoop in Roubaix op hetzelfde niveau te zijn als in de Ronde. Ik heb een goed voorjaar achter de rug met mooie zeges. Natuurlijk had ik liever de Ronde gewonnen, maar dat waren de omstandigheden. Dan moet je leren tevreden zijn met wat je hebt en hopen dat je hier resultaat rijdt."



"Wil me graag tonen"

Het wordt een warme en stoffige Roubaix. "Ik merkte al op verkenning dat het er heel droog bij ligt, de stenen liggen er mooi bij en het zal een snelle koers worden. Ik heb liever zo'n editie. Als het regent, is het toch gevaarlijker en nu zal de wedstrijd iets eerlijker verlopen. Als alles goed gaat en ik geen pech heb, dan moet ik kunnen meedoen in de finale. Natuurlijk is dit Roubaix, het is een wedstrijd waarin alles kan gebeuren. Ik ben geen kasseispecialist zoals Boonen, Sagan of Degenkolb. De Ronde ligt me beter, maar ik kan hier ook uit de voeten. Dat bewijzen mijn resultaten uit het verleden en wil ik morgen graag tonen."



"Boonen rijdt hier zijn laatste wedstrijd. Dat moet speciaal zijn voor hem, het is zijn lievelingskoers en hij kan hier afscheid nemen op zijn kasseien. Dat moet bijzonder zijn, maar hij zal niet op cadeaus moeten rekenen", besluit Van Avermaet.