24u voor de Hel kan Boonen nog lachen bij onze videoman: "Morgen potjestraining"

Mathieu Goedefroy

8/04/17 - 16u18

© kos.

video

Nog één nachtje slapen en dan is het erop of eronder voor Tom Boonen in zijn 14e Parijs-Roubaix. Op de ploegvoorstelling in Compiègne stond de viervoudige winnaar vanmiddag de pers nog een laatste keer te woord. "Ik voel me beter dan vorig jaar", liet Boonen onder meer optekenen bij onze videoman. Toch draait 24u op voorhand niet àlles om de koers. Zo liet Lore Boonen vandaag in Het Laatste Nieuws weten dat 'de potjestraining van de tweeling ons in Roubaix méér zal bezighouden'. "Geen probleem", lachte vader Tom speels bij onze videoman. "Ze moet hen dan maar 'speciaal pamperkes aandoen'." Benieuwd of we straks écht een droge Parijs-Roubaix krijgen...