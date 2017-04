Lore: "Je wilt niet weten hoe dikwijls ik Tom achter het behang van de muur heb willen plakken"

Door: Joeri De Knop

Bloemen. Voor elk een boeket. Omdat er na zestien jaar Tom Boonen meer dan één winnaar is. In een exclusief dubbelinterview - "het eerste en meteen ook het laatste" - sprinten mama Agnes Melis (59) en vriendin Lore Van de Weyer (33) in Café Bistro Le Nez Blanc in Mol bij een heerlijke portie videe met kroketten door het leven en de carrière van hun oogappel/hartendief. "Alles samenvatten in een paar gevatte termen? Sorry, daar heb je een paar boeken voor nodig."

Opvallend hoe goed jij met de Boonen-mania bent omgegaan, Lore. Terwijl dat niet altijd even simpel was. Hij was de stoere, jonge god, die in alle meisjeskamers postergroot aan de muur hing. Met alle uitspattingen die daarmee gepaard gaan.

Lore: "Je wilt niet weten hoe dikwijls ik hem áchter het behang van die muur heb willen plakken." (lachje)

Agnes: "Wat er ook gebeurde, we hebben er altijd kunnen over praten. Onze deur stond open. Ik gaf Tom soms ongelijk en trok partij voor Lore."

Lore: "Ik ben gezegend, met zo'n goeie band. Al zijn er ook momenten geweest dat ik Agnes belde en zei: 'Kijk, nu mogen jullie het allemaal zelf oplossen, ik trek er mijn handen af.' Bij wijze van spreken, hé."



Zijn jullie soms boos geweest op Tom?

Lore: "Tuurlijk. Elke relatie heeft zijn ruzies. Alleen moesten wij dat precies met de hele wereld delen."

Agnes: "Zo gaat dat met jonge gasten, die uitfladderen en de wereld ontdekken. Je trekt die eens bij de oren en houdt ze vervolgens in de gaten of ze het rechte pad houden."

Lore: "Tom moest door zijn apenjaren. Al viel het al bij al nog wel mee, vind ik."

Agnes: "Het is altijd uitvergroot. Erger voorgesteld dan het was."

Lore: "We hebben er goeie vrienden bij verloren. Maar de échte zijn er nog steeds. Het zijn de mensen die we vertrouwen, die situaties begrijpen en Tom zelf ook op zijn donder durven te geven. 'Hey jongen, nu is 't genoeg geweest!'"

Agnes: "Hij heeft er ook nooit alleen voorgestaan. We hebben hem niet aan zijn lot overgelaten."

Lore: "Weet je wat het is? Met Tom kun je geen ruzie hebben. Of wel. Maar ik niet met hem en hij niet met mij. Snap je? Hij is zelf nooit boos, zegt zelden iets terug."



Het was dus incasseren, maar vooral relativeren?

Agnes: "Dat moest, ja. Anders werd je zot."

Lore: "Het was de tijd dat ik op sociale media werd verweten voor het vuil van de straat. Dat had een serieuze impact op me. Zo volgde ik ooit een cursus in Hasselt. Ik durfde op den duur niet meer naar die school toe. Ik lag er 's nachts ook wakker van."

Agnes: "Het was niet eerlijk. Daarom ben ik ook gestopt met mijn column op Toms website. Al die posts en reacties: om misselijk van te worden. Waar halen mensen het recht? Ik vind het een vorm van pesten. Dat Tom een betere partij kon krijgen dan Lore, klonk het. Terwijl, kijk toch eens: wat een mooie madam!"

Lore: "Ach, nogmaals: eigenlijk viel het allemaal nog wel mee. Stel je voor dat hij 'streken' zou hebben gekregen." (lacht)

Agnes: "De essentie is uiteindelijk overgebleven. Van rockster is hij geëvolueerd naar échte sportman."

Lore: "En papa!"



