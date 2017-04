Tom Boonen grapt: "Temptation Island zou ik wel zien zitten, ja"

Door: Joeri De Knop en Marc Ghyselinck

8/04/17 - 06u10

© photo news.

"Gewoon in Roubaix over de streep rijden en zeggen: het was de laatste keer." Zo had Tom Boonen het afscheid vorig jaar in zijn hoofd zitten. Alleen de overwinning in Roubaix ontbrak. En dus ging Boonen nog een jaartje door. Afscheid nemen doet hij morgen wel degelijk. Of hij nu voor de vijfde keer Parijs-Roubaix wint of niet. "Het is mooi geweest."

Maandag begint je nieuwe leven. Ligt er een 'bucket list' klaar?

Boonen: "Niet meteen. Ik ga proberen deze zomer eens wat op mijn gemak te zijn. Een paar vakantietjes doen. En voor de rest niet te veel plannen. Tot eind april staat de agenda nog behoorlijk vol. Nadien blijft hij relatief leeg."



Relatief leeg?

(lacht) "Lees: nog vol genoeg. Om eerlijk te zijn zal ik goed moeten puzzelen om die vakanties er nog tussen te krijgen. Dan wil ik echt niets aan mijn hoofd hebben. Zestien jaar lang ben ik er in de weekends amper geweest, heb ik weinig of geen feestdagen kunnen vieren. Als ik die al vrij kan krijgen, zou dat al heel wat zijn. Een minder volle agenda schenkt me per definitie een rustiger leven."



Je bent geen type dat een luizig bestaan zal leiden en op korte termijn tien, vijftien kilo bijkomt.

"Zeker niet. Ik heb daar ook als wielrenner altijd op gelet. Op dat vlak ben ik helemaal zoals mijn moeder. Die kan wel eens een paar kilootjes winnen op vakantie. Maar als ze thuiskomt, weegt ze zich en gaat de hele week de rem erop. Ze heeft dat perfect onder controle. Tuurlijk zal ik nog fietsen. Daar heeft het op zich ook weinig mee te maken. Wel met trots, fierheid op hoe mijn lichaam eruit ziet. Het zal wel eens leuk zijn om in mijn zetel te kruipen, maar luiheid zit niet in mij. En ik kan genieten van lekker eten, maar mezelf volproppen doe ik niet." Lees ook Quick-Step Floors verkent Helleklassieker: Stof vreten, Boonen sprint op Vélodrome en ploegmaat valt

Handleiding voor Boonen: zó win je in de Hel op je 36ste

"Tom Boonen had financieel een andere carrière kunnen maken. Maar hij zat graag waar hij zat"



Speel mee: de gouden klassiekers & win 5.000 euro cash!