Stuyven zit niet goed in zijn vel: "Ik ben blijkbaar geen kopman meer"

Jasper Stuyven. © photo news.

Jasper Stuyven (24) startte met veel verwachtingen aan het klassieke voorjaar, maar blikt voorlopig niet helemaal tevreden terug op zijn wedstrijden. "Het draait niet zoals het moet", gaf hij vandaag aan in een gesprek in het teamhotel te Brugge. "Ik weet ook niet wat de oorzaak is."

Stuyven zat er een beetje ongemakkelijk bij in het hotel, niet op de officiële persconferentie van Trek-Segafredo voor Parijs-Roubaix waar enkel Degenkolb als kopman het woord mocht voeren, wel nadien in de lobby. "Ik ben blijkbaar geen kopman meer", zegt hij. "Ik stel dat ook vast, al is het me nog niet met zoveel woorden gezegd. Nu goed, de voorbije weken presteer ik niet echt zoals ik moet of wil presteren en blijkbaar word je daar dan op afgerekend."



Zware woorden, al bedoelde hij het wellicht niet zo sterk en was het eerder de ontgoocheling die sprak. "Ik had gewoon graag betere resultaten gereden", verklaart hij. "Vlak voor de E3 Harelbeke liet ik nog recordwaarden optekenen op training, maar toch kwam dat er niet uit in de koersen. Ik weet niet wat de oorzaak is. Ik dacht dat ik goed zou zijn in mijn wedstrijden, maar het is minder en dan moet je als renner ook niet hoog van de toren blazen of grote ambitie uitspreken voor de wedstrijd die komt. Ik heb niet veel kunnen klaarspelen de voorbije weken. Ik heb geen houvast, dus ik weet niet hoe het zondag zal zijn. Misschien kan ik redelijk goed zijn in Roubaix omdat het een wedstrijd is die me ligt. Maar ik zie mezelf niet echt meedoen voor de zege, dat zou wel heel straf zijn."



"Ik onderga de koers"

"Het is momenteel gewoon niet wat het moet zijn", vervolgt hij. "Ik onderga de koers een beetje. Tot Sanremo liep het goed, kon ik zelf mijn stempel drukken. Maar nu onderga ik de koers en dat is een beetje frustrerend. Mijn trainer weet ook niet wat er aan de hand is. Mijn trainingswaarden tonen niet aan dat ik te veel of te zwaar zou getraind hebben. Daar ligt het niet aan, mijn bloedwaarden zijn allemaal in orde. Aan de ene kant is het goed om te weten dat het niet aan mijn bloed ligt. Aan de andere kant is het ambetant om niet te weten wat de oorzaak is."