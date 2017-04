Degenkolb mikt op tweede zege in zijn "droomkoers": "In 2015 viel alles in de plooi"

Door: redactie

Parijs-Roubaix John Degenkolb (Trek-Segafredo) trekt met vertrouwen naar Parijs-Roubaix. De Duitser won in 2015 en wil graag opnieuw een gooi doen naar de zege. "Roubaix is een wedstrijd die me beter ligt dan de Ronde, ik voel dat ik er klaar voor ben om een goede prestatie te leveren."

Degenkolb won Parijs-Roubaix in 2015 en werd tweede in 2014. Vorig jaar miste hij de koers na het zware ongeval met zijn team Giant op stage in Spanje. "Ik ben blij dat ik er weer bij ben", zei hij vandaag, "zeker na wat vorig jaar gebeurd is. Het was voor mij een grote ontgoocheling om er niet bij te zijn in 2016, maar nu sta ik er terug en dat voelt geweldig. Roubaix is mijn droomkoers, een wedstrijd met zo'n geschiedenis, zo'n palmares. Het is mijn favoriete wedstrijd. Ja, het is lastig, met die vele kasseien, maar ik kan het niet uitleggen, het is gewoon een koers waar ik van houd en die me goed ligt. Het is één van de zwaarste wedstrijden van het jaar, maar ik ben er graag bij. Roubaix is zo'n koers waar je nooit mag opgeven. Het heeft veel met karakter te maken, nooit opgeven, blijven vechten. In 2014 viel ik en was mijn fiets stuk. Ik moest terugkomen en reed nog naar een tweede plaats, op mijn reservefiets. Dat moet je altijd in het achterhoofd houden, ook al heb je pech, je moet blijven vechten."



In 2015 won hij de koers, nadat hij eerder ook al Milaan-Sanremo had gewonnen dat jaar. "Alles viel gewoon in de plooi in Roubaix, alles zat mee, alles verliep perfect. Dat heb je ook nodig in Roubaix, je moet het geluk ook een beetje afdwingen soms, ervoor knokken. Alles moet 100 procent zijn, zoals in het jaar waarin ik won. Daar vielen alle puzzelstukken samen."



Degenkolb werd zevende in Milaan-Sanremo, dertiende in de E3 Harelbeke, vijfde in Gent-Wevelgem, zevende in de Ronde van Vlaanderen. Een toonbeeld van regelmaat, maar hij kwam, in de Vlaamse koersen toch, altijd net dat tikkeltje tekort tegen Sagan, Van Avermaet of Gilbert. Kan hij het tij keren, dat verschil wegwerken tegen zondag?



"In de eerste plaats is Roubaix een wedstrijd die me gewoon beter ligt dan de Ronde. Ik ben een renner die voor de Hel gemaakt is, al wil dat niet zeggen dat ik niet op de overwinning mik in de Ronde. Dat blijft een doel, maar dit jaar lukte het niet. Ik heb hard gewerkt in de winter, er alles aan gedaan, maar in de finale ging het vaak niet zoals het moest. Die regelmaat was er, maar niet altijd dat resultaat. Ik ben ervan overtuigd dat ik zondag op gelijke hoogte sta met jongens zoals Van Avermaet en Sagan. Er zijn geen hellingen (lacht), dat scheelt al een pak. Op die kasseien ben ik even sterk als hen. Ik heb er vertrouwen in. Ik kan terugvallen op een sterke ploeg, ben goed omringd en ik voel dat ik klaar ben voor een goede prestatie zondag. Bovendien heb ik nu ook de ervaring om die Monumenten, die klassiekers te rijden. Dat speelt ook zijn rol en ik pluk daar ook de vruchten van in de koersen. Dat merk ik toch in die wedstrijden, dat je die ervaring kan meenemen."



Zondag wordt warm weer voorspeld. "Het wordt een droge, stoffige Roubaix", zegt hij, "dat speelt ook zijn rol. Je moet vooraan zitten, want als je een beetje achteraan vertoeft, dan zie je niets en vreet je stof. We moeten offensief koersen en in een ideaal scenario arriveer ik met een klein groepje in Roubaix op de piste."