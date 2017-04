"Tom Boonen had financieel een andere carrière kunnen maken. Maar hij zat graag waar hij zat"

Door: Marc Ghyselinck

7/04/17 - 09u27

© Vincent Duterne.

Een half leven en een hele carrière was Paul De Geyter (54) de zakelijk manager van Tom Boonen. De samenwerking begon met een spectaculaire contractbreuk met US Postal in 2002. Maar dat Tom Boonen de volgende vijftien jaar bij Patrick Lefevere zou koersen, dat kon De Geyter toen ook niet voorspellen. Er zijn in die tijd grote en kleine crisissen geweest. "Dat zijn de momenten waarop ik moet tonen wat ik waard ben."

Hoe leerden jullie elkaar kennen?

"Het was in de zomer van 2002, kort voor de start van de Ronde van Luxemburg. Boonen was enkele weken eerder derde geworden in Parijs-Roubaix. Ik kende Tom toen nog niet. Johan Verstrepen bracht me in contact met hem. Tom was besprekingen begonnen over een nieuw contract met US Postal. Met een manager, Bill Stapleton, die hem door de ploeg was opgedrongen. Ik zag Tom op een terrasje in Luxemburg, nadat Stapleton hem met alle egards had ontvangen in de vipruimte van de start van de Ronde van Luxemburg. Tom liet zich niet overdonderen. Hij zei: 'Ik ga met Paul werken.'"



Het was een stormachtig begin. Jouw eerste daad was een contractbreuk met US Postal. Dat was onuitgegeven in het wielrennen.

"Het was onuitgegeven en weldoordacht. Tom is weggegaan omdat er te weinig vertrouwen in hem was. Hij had een neoprofcontract van twee jaar. Dan werd hij derde in Parijs-Roubaix. US Postal zei dat ze zijn contract wilden herzien, en vervolgens deden ze niks meer. In de ploeg leefde het gevoel dat ze zich niet veel zorgen moesten maken, dat Boonen toch niet weg kon. In de VS wilde niemand zich laten opjagen door een jong mannetje dat een keer derde was geworden in Parijs-Roubaix. We leefden in de Armstrong-tijd. Armstrong was de enige renner om wie die ploeg draaide. Dirk Demol en Johan Bruyneel hadden wel door wat voor een talent ze hadden. Daar lagen die Amerikanen veel minder wakker van. Op hetzelfde moment was het gras aan de overkant niet alleen veel groener, maar ook veel langer. De lokroep van Quick.Step was heel groot."



Tom Boonen zou uiteindelijk vijftien jaar bij Quick.Step blijven. Een samenwerking met veel ups, maar ook enkele downs: het cocaïneverhaal in 2009 was er één van. Dààrover, en over het feit dat Boonen financieel een andere carrière had kunnen maken, kan u meer lezen in onze Pluszone, exclusief voor abonnees. Proef nu 4 weken voor maar 1 euro.