Van Keirsbulck wil zich tonen in nieuwe rol als kopman: "Met top 20 tevreden"

Guillaume Van Keirsbulck start zondag in zijn zevende Parijs-Roubaix. De winnaar van Le Samyn begin maart start er als kopman voor zijn team nadat hij jarenlang de rol van helper vertolkte bij Quick Step Floors. "Ik kijk ernaar uit om mijn eigen kans te gaan", zegt hij.

Van Keirsbulck verkende het parcours donderdag met zijn team Wanty-Groupe Gobert. "Ik heb 105 kilometer op de teller. Ik vind dat toch wel belangrijk om zo'n verkenning nog eens te doen, het materiaal te testen, want de kasseien in Roubaix zijn niet dezelfde als in Vlaanderen. Je bent echt constant bezig op zo'n training met je tubes en materiaal."



Van Keirsbulck won Le Samyn begin maart, een koers met veel kasseien. "Dat is niet echt een referentie", lacht hij. "Ze noemen dat nu zo'n beetje een mini Parijs-Roubaix, maar je kan beide koersen niet echt vergelijken. Roubaix is ten eerste al 55 kilometer langer dan de Le Samyn en telt ook 55 kilometer kasseien in totaal, in Le Samyn gaat het om 12 km. Dat is toch een pak minder en ze liggen er ook niet zo slecht bij als in Roubaix. Hier lijkt het op sommige stroken alsof ze gewoon 'op een hoopje zijn gegooid'. Het Bos van Wallers is precies geen kasseistrook meer, het lijkt eerder of er oorlog over heeft gewoed (lacht), maar ik geef toe, ik kijk uit naar zondag, koersen op de kasseien ligt me gewoon goed."



Zijn beste resultaat, als helper, was een 62e plek in Roubaix. "Nu wordt het anders voor mij en start ik als kopman, voor het eerst in Roubaix. Ik houd van deze koers en ik zou graag een heel goede Roubaix rijden. Mijn Ronde van Vlaanderen werd niet wat ik ervan verwacht had. Ik voelde me niet zo goed, wellicht heb ik gewoon te veel gekoerst vlak voor de Ronde. Ik reed zowel Dwars door Vlaanderen, E3 Harelbeke, Gent-Wevelgem en dan ook nog eens de Driedaagse De Panne-Koksijde. Het was misschien een beetje van het goede te veel. Ik mankeerde frisheid. Deze week heb ik wat meer rust genomen en ik hoop dat dit loont zondag."



De West-Vlaming wil een mooie finale rijden. "Ik hoop dat ik er nog bij ben in de finale en dat ik een mooi uitslag kan rijden. Met top 20 zal ik tevreden zijn, al mag het misschien nog iets dichter in de uitslag zijn." En wat als hij met Tom Boonen de piste op rijdt? "Dat zou wel mooi zijn, ik heb altijd voor Tom gewerkt, maar ik ga hem die kassei zeker niet cadeau geven."