Wanty-Groupe Gobert hoopt op top vijftien in Hel

Bewerkt door: PL

6/04/17 - 20u33 Bron: Belga

© photo news.

Parijs-Roubaix Net zoals heel wat andere ploegen verkende Wanty-Groupe Gobert vandaag een deel van het parcours van de Hel van het Noorden. "Parijs-Roubaix is een wedstrijd die mijn jongens beter moet liggen dan de Ronde van Vlaanderen", zegt ploegleider Hilaire Van der Schueren. "Ik hoop dat ze zich tonen en dat we een mooi resultaat kunnen rijden."

Cannondale-Drapac, LottoNL-Jumbo, Fortuneo-Vital Concept, Bora-Hansgrohe, Sport Vlaanderen-Baloise, Lotto-Soudal, Trek-Segafredo, Dimension Data, Cofidis, AG2R en Wanty Groupe Gobert. Ze waren met velen vandaag op het parcours van Parijs-Roubaix en dus mocht ook de Waalse pro-continentale formatie niet ontbreken. "We hebben zo'n 105 kilometer afgelegd", aldus Van der Schueren. "Het is altijd goed om die stroken nog eens te verkennen en het materiaal te testen met het oog op zondag."



Yoann Offredo reed een knappe Ronde van Vlaanderen en finishte uiteindelijk als veertiende. "We mogen terugblikken op een mooie Ronde voor onze ploeg", vindt Van der Schueren. "Alleen het resultaat is wat minder. Als Offredo er zelf wat meer in had geloofd, had hij top vijf kunnen rijden. Dat besefte hij achteraf ook. Maar goed, gedane zaken nemen geen keer. Op naar Roubaix, een wedstrijd die ons in principe beter moet liggen dan de Ronde. Het is een koers die past bij Guillaume Van Keirsbulck (winnaar van Le Samyn, red.) en Frederik Backaert, en ook nog enkele andere jongens van de ploeg. Ik denk dat we er een mooi resultaat kunnen rijden. Als we de lijn van de voorbije wedstrijden kunnen doortrekken, kunnen we daar een mooie prestatie neerzetten. Als Guillaume een goede dag heeft, kan hij bij de eerste twaalf tot vijftien renners de piste oprijden. In Parijs-Roubaix hangt alles echter af van de conditie van de dag en mag je ook geen pech hebben. Als we top twaalf of vijftien kunnen rijden, zou dat heel mooi zijn."