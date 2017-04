Yves Lampaert: "Supergemotiveerd om Tom aan vijfde kassei te helpen"

Bewerkt door: PL

Yves Lampaert op training met Tom Boonen. © photo news.

Parijs-Roubaix Yves Lampaert start zondag in zijn derde Parijs-Roubaix. De 25-jarige renner van Quick.Step Floors is één van de zeven renners die Tom Boonen naar zijn vijfde kassei moet loodsen. "Ik wil Tom daar graag aan helpen", zegt hij. "Zondag ben ik niet echt bezig met een persoonlijk resultaat, maar wil ik meeschrijven aan een stukje wielergeschiedenis met Tom."

De winnaar van Dwars door Vlaanderen eindigde in de Ronde van Vlaanderen op een 36ste stek. Zijn ploegmaat Philippe Gilbert reed met een lange solo naar de overwinning. "Fenomenaal wat hij daar uit zijn benen schudde", blikte Lampaert nog even terug. "Zelf heb ik redelijk wat pech gekend onderweg. Ik ben nog blij dat ik uiteindelijk in een groepje kwam waarmee we streden voor plek 25. Dat is op zich niet zo bijzonder, maar ik kwam van heel ver terug en mijn conditie is echt goed. Daar mag ik tevreden over zijn."



Lievelingskoers

Zondag start hij in zijn derde Helleklassieker. Eerder liet de West-Vlaming al mooie dingen zien in Parijs-Roubaix. In 2015 werd hij bij zijn tweede deelname zevende. "Ooit wil ik die koers winnen. Parijs-Roubaix is mijn lievelingskoers en ligt me beter dan de Ronde van Vlaanderen. Mijn tijdrijderscapaciteiten komen er iets beter tot zijn recht. Deze laatste wedstrijd met Tom ben ik, net als alle andere renners van de ploeg, supergemotiveerd om hem aan die vijfde kassei te helpen. Voor mij telt zondag het collectief. Tom is onze kopman en in het ideale scenario wint hij, maar we weten ook dat in Parijs-Roubaix veel fout kan lopen. Dan is het goed om weten dat je een sterke ploeg achter de hand hebt. Er zijn nog veel andere jongens goed in vorm, zoals Terpstra, Stybar en Trentin. Zelf ben ik ook nog in goede doen. We hebben meerdere pionnen waarmee we kunnen spelen, maar we hopen wel op Tom."