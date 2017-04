Tom Boonen: "Maandag zal ik grootste kater uit mijn carrière hebben"

Bewerkt door: PL

Parijs-Roubaix Tom Boonen heeft zijn laatste persconferentie, voorafgaand aan een profkoers, achter de rug. De kopman van Quick.Step Floors neemt zondag afscheid in Parijs-Roubaix en liefst doet hij dat in stijl, met een zege. En daarna? "Wel, maandag zal ik ongetwijfeld de grootste kater uit mijn carrière hebben", grapte hij. "Dan zal ik triest zijn. Maar dat ben ik altijd als ik een kater heb."

De belangstelling voor Tom Boonen was enorm op zijn laatste persconferentie in Wielsbeke, in de showroom van Unilin, de zetel van de hoofdsponsor van het Quick.Step Cycling team. Tientallen camera's, heel wat journalisten om Boonen voor de laatste keer aan het woord te horen. Boonen zelf bleef er rustig onder. "Het is nu al een paar weken dat er heel wat te doen is rond mijn afscheid", aldus Boonen. "Vandaag is dat niet anders en zondag zal het weer zo zijn. Het was fijn gisteren in de Scheldeprijs, dat was toch speciaal voor mij als Antwerpenaar en Kempenaar, te koersen voor eigen volk. Zelf ligt de focus bij mij op Roubaix en ik voel me goed. Ik heb de conditie te pakken die ik wilde hebben. Ook ben ik beter dan vorig jaar toen het echt een race tegen de klok was om op tijd klaar te zijn voor Roubaix. Natuurlijk ben ik niet meer de Tom Boonen van enkele jaren geleden, maar ik ben zo goed als ik kan zijn op mijn leeftijd en ik heb vertrouwen. Zondag wil ik graag winnen, dat moet ik niet onder stoelen of banken steken. Ik ben daar altijd eerlijk in geweest en besef ook dat ik het niet cadeau zal krijgen. Voor mij is het een speciale Roubaix, voor de andere jongens in het peloton is het een Roubaix als alle andere. Ik denk niet dat ze bezig gaan zijn met mijn afscheid en anders gaan koersen."

Al zullen alle ogen wel op hem gericht zijn. Is hij niet bang dat iedereen op zijn wiel zal rijden? "Dat is andere jaren ook het geval. Dan word ik ook geviseerd."



Vreest hij dan geen situatie waarin hij met een groepje vooruit is, iemand wegspringt en de anderen hem het gat willen laten dichten? Voor hem is het immers de laatste kans. "Neen, niet echt. Ik heb nog al zo'n momenten gehad. Ja, ik wil winnen, maar er zijn nog renners die Roubaix willen winnen en nog nooit gewonnen hebben. Je kan daar veel over zeggen vooraf, maar uiteindelijk zal de koers dat zelf uitwijzen. In een ideaal scenario kom ik alleen aan, maar ik vrees dat we met een groepje zullen finishen. Ik voel me goed, de ploeg is sterk. De tactiek is altijd dezelfde: we willen de wedstrijd niet ondergaan, maar in handen nemen. Ik krijg zeven ploegmaats in steun, dat is toch wel bijzonder en geeft me vertrouwen. De mogelijkheid om te winnen is er echt en ik hoop dat ik hem kan vangen, die vijfde kassei. Dan zou ik een heel grote droom realiseren door op een hoogtepunt te stoppen."



Vrijdag doet Boonen nog de verkenning met de ploeg, daarna trekt hij naar Compiègne voor de presentatie op zaterdag en zondag rijdt hij zijn laatste koers. "Er zullen momenten zijn dat ik de koers mis en ook momenten dat ik blij ben dat ik er vanaf ben. Ik ga met pensioen, het is tijd voor iets nieuws en er wachten mij nieuwe dingen. Ik kijk daar ook naar uit."