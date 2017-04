Jurgen Roelandts wil Lotto Soudal helpen voorjaar te redden

SW

Jurgen Roelandts werd in de Scheldeprijs vierde in de sprint die Marcel Kittel won. Zondag komt de 31-jarige renner van Lotto Soudal op terrein dat hem beter moet liggen. "Ik hoop op een mooie prestatie met de ploeg."

Roelandts liet zijn beste resultaat dit seizoen optekenen in de derde rit van de Tirreno-Adriatico, waarin hij derde werd na Peter Sagan en Elia Viviani in een een door valpartij ontsierde sprint. Voor het overige reed hij een weinig opvallend voorjaar: 71e in Dwars door Vlaanderen, 41e in Gent-Wevelgem en ook hij haalde de finish niet in de Ronde van Vlaanderen. De vierde plaats woensdag in de Scheldeprijs kan moeilijk een opsteker genoemd worden na het missen van de zege met Greipel door een valpartij. "Voor mij was het een mooi resultaat", blikt Roelandts terug. "Maar natuurlijk hadden we met de ploeg op een zege voor André gehoopt. Dat zou een stevige opsteker geweest zijn." De renner lijkt een beetje kopman af bij zijn team, al wil hij dat zelf niet met zoveel woorden zeggen. "Het zijn de omstandigheden", geeft hij aan. "Sinds de Strade Bianche (4 maart) sukkel ik met sinusitis en dat is vervelend, ik voel gewoon dat ik al een paar weken iets te kort kom in mijn koersen. Iedere keer als ik bijna van de sinusitis af ben, steekt het na een koers weer de kop op. Dat remt me af in mijn prestaties. Ik moet 100 procent zijn en ook nog een goede dag hebben om te scoren en nu zit ik daar net onder, 95 procent ongeveer. Dus volgen de resultaten niet en dan kan je dat kopmanschap niet opeisen. Dat is jammer. Ik wil zondag mijn steentje bijdragen, het team helpen met een mooie prestatie, top vijf voor de ploeg zou mooi zijn."

Roelandts en Roubaix, vooralsnog is het geen al te best huwelijk. Zondag start hij in zijn zevende Hel van het Noorden. Een 14e stek in 2011 is er zijn beste resultaat, voor het overige moet hij het stellen met een 78e plaats vorig jaar, 21e in 2015, 43e in 2013, 39e in 2010 en bij zijn eerste deelname, in 2008, haalde hij de finish niet. "Ik heb de koers een paar keer gemist door blessures en ziekte. In 2013 was ik goed, maar toen viel ik lek op het moment dat Cancellara weg reed, vorig jaar was ik gewoon niet goed genoeg. Mijn beste jaar was 2011, toen Johan Vansummeren won. Ik was ook lang mee vooraan, maar toen viel ik op 60 kilometer van de finish en werd ik uiteindelijk nog veertiende. Dat is Roubaix, het hoort bij de koers. Voorlopig was het nog geen geslaagd huwelijk, terwijl deze koers me eigenlijk wel goed zou moeten liggen."



Overigens zit na Roubaix zijn voorjaar erop. Roelandts start normaal gezien niet meer in de Amstel Gold Race en wil tijd nemen om te herstellen van zijn sinusitis.