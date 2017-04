Lotto Soudal wil bleek voorjaar kleur geven in Parijs-Roubaix

SW

6/04/17 - 17u21 Bron: Belga

© photo news.

Lotto Soudal kende de voorbije weken nog niet veel succes. In Parijs-Roubaix hoopt de ploeg het tij te kunnen keren. "Hopelijk blijven we gespaard van pech en zetten we een goed resultaat neer", verklaarde ploegleider Herman Frison vandaag.

De voorbije jaren viel Lotto Soudal in het voorjaar op door zijn aanvallende manier van koersen. Weliswaar werden er geen vette prijzen gereden, al won Jens Debusschere vorig jaar wel Dwars door Vlaanderen. Dit jaar zag men graag de kers op de taart, eindelijk eens een stevige zege in het voorjaar, maar vooralsnog is 2017 een somber voorjaar. Slechts twee renners haalden de finish in de Ronde van Vlaanderen, een vierde plek van Tiesj Benoot in Kuurne-Brussel-Kuurne is de enige uitschieter. De laatste overwinning dateert al van 9 maart: André Greipel in Parijs-Nice.



De Duitse sprinter moest woensdag voor de ommekeer zorgen in de Scheldeprijs, maar hij werd opgehouden door een val in de finale en het was Jürgen Roelandts die de eer moest redden. "Die vierde plaats van Roelandts was niet meer dan een pleister op de wonde", stelt Frison. "Pech, lek rijden op een slecht moment en soms ook gewoon niet goed genoeg zijn", vatte de ploegleider de koersen van de voorbije weken samen na de verkenning van Parijs-Roubaix. "Veel meer woorden kan je daar niet aan vuil maken. Het zit ons niet mee en ik hoop dat daar zondag verandering in komt. We moeten hopen dat het ons dan beter vergaat en we een goed resultaat kunnen neerzetten."



"We staan aan de start zonder uitgesproken kopman. Helaas kunnen we door de resultaten van de afgelopen koersen, niemand echt naar voor schuiven. We beschikken wel over een aantal renners die in het verleden al hebben bewezen goed over kasseien te rijden. Hopelijk kunnen we collectief sterker presteren dan de voorbije wedstrijden. De komende dagen zullen we ons strijdplan bepalen en dan is het zondag aan ons om dat zo goed mogelijk uit te voeren. De afgelopen weken holden we vaak achter de feiten aan en dat moeten we zondag te allen prijze vermijden. Vandaag stond er tegenwind op het parkoers. Zondag zal de wind uit zuidelijke richting komen, dat betekent dat die in de rug zal staan en we ons aan een snelle koers kunnen verwachten. Het blijft droog dit weekend en het zou twintig graden worden: een warme en stoffige Parijs-Roubaix dus. Tijdens de verkenning is Tony Gallopin ten val gekomen en ook Jelle Wallays ging daarbij onderuit. Tony bezeerde zijn knie, Jelle zijn hand. Het is nog afwachten hoe hun blessures evolueren."



Lees ook Cannondale-Drapac mist naast Vanmarcke ook Taylor Phinney in Parijs-Roubaix

Pechvogel Sep Vanmarcke maakt definitief kruis over voorjaar: "Misschien wordt Tour nu wel een optie"

"Afsluiten met een zege in Roubaix zou heel speciaal zijn. Ik gun het Tom, maar zelf supporter ik voor Trek"

"Wat als ik hier zondag met Boonen de piste oprijd? Dan geef ik hem de zege cadeau... Natuurlijk niet!"



Speel mee: de gouden klassiekers & win 5.000 euro cash!