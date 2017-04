Cannondale-Drapac mist naast Vanmarcke ook Taylor Phinney in Parijs-Roubaix

Bewerkt door: XC

Taylor Phinney geeft forfait voor Parijs-Roubaix van komende zondag. De 26-jarige Amerikaanse tijdritspecialist ondervindt nog te veel hinder van de hersenschudding die hij vorige zondag opliep bij een val in de Ronde van Vlaanderen.

"Tot gisteren was ik vrij optimistisch over mijn startkansen", legt Phinney uit op de website van zijn team Cannondale-Drapac. "Maar dan waagde ik mij aan een eerste trainingsritje buiten en kreeg ik last van hoofdpijn. Die hinder verdween opnieuw, maar stak vervolgens toch weer de kop op. Ik kreeg last van stemmingswisselingen en dat deed me denken aan mijn vorige hersenschudding."



Phinney past dus voor de 'Hel van het Noorden', net als zijn kopman Sep Vanmarcke. Ook de West-Vlaming kwam gehavend uit de Ronde en is niet fit. Hun plaatsen in het team worden ingenomen door de Nieuw-Zeelander Paddy Bevin en de Nederlander Wouter Wippert. De kopmannen zijn zondag de Nederlanders Dylan van Baarle (vierde in de Ronde) en Sebastian Langeveld. Ook Tom Van Asbroeck mag starten.