"Wat als ik hier zondag met Boonen de piste oprijd? Dan geef ik hem de zege cadeau... Natuurlijk niet!"

Door: Nico Dick

6/04/17 - 06u30

© Photo News.

Terwijl het gros van zijn concurrenten gisteren actief was in de Scheldeprijs, verkende Greg Van Avermaet (31) met zijn ploegmaats de finale van Parijs-Roubaix. "Dit is niet de eerste wedstrijd waar ik aan denk als het seizoen begint. Anderzijds... Ik kán dit wel! Waarom zou ik zondag niet meedoen voor winst?"

Greg Van Avermaet en zijn BMC-ploegmaats werden gisterenvoormiddag om half elf in de buurt van Doornik gedropt. Het achttal sprong er op de fiets en reed van daaruit naar Orchies om er de finale - inclusief de laatste dertien kasseistroken - van Parijs-Roubaix te verkennen. Wij pikten in ter hoogte van Mons-en-Pévèle, voor de laatste vijftig kilometer. Opvallend: Van Avermaet en co. hielden er die resterende tien stroken een wisselvallig tempo op na. Af en toe drukte het achttal het gashendel extra diep in. In Cysoing à Bourghelles (secteur 7, de zogenaamde Pavé Gilbert Duclos-Lassalle) bijvoorbeeld, ging het ontzettend hard. Daarnaast werd af en toe getemporiseerd. Een keer van moeten, toen op secteur 6 een mestkar de hele breedte van de kasseistrook inpalmde. Maar ook een drietal keer om een ploegmaat die was lekgereden opnieuw te laten aansluiten. Ook de olympische kampioen bleef trouwens niet gespaard van pech. Een goede kilometer voor het oprijden van Carrefour de l'Arbre moest ook hij een beroep doen op de assistentie van de volgwagen na een leegloper. Voorts liep de verkenning meer dan vlot. Kort na de middag arriveerden de roodhemden aan de piste. "Stoffig", noemde Van Avermaet de verkenning. "Maar zo heb ik de Hel het liefst. Dit vind ik een echte Parijs-Roubaix: een tocht door Noord-Frankrijk in mooie en vooral droge weersomstandigheden."



Van Avermaet kent het parcours. Vorig jaar was hij er niet bij, nadat hij in de Ronde een sleutelbeenbreuk had opgelopen. Maar in 2015 finishte hij op de Velodroom als derde. Ook in 2013 (vierde) eindigde hij voorin. "Toch leer je tijdens zo een verkenning altijd nog bij", gaf Van Avermaet toe. "In Vlaanderen kennen we de wegen als onze broekzak. Dat ligt hier toch iets anders. Een opfrissing kan nooit kwaad."



Over zijn ambities blijft Van Avermaet voorzichtiger. Al lezen we tussen de regels door dat hij zondagmorgen toch niet naar Compiègne afzakt om er een tweederangsrol te vertolken. "Parijs-Roubaix is nooit mijn favoriete klassieker geweest. Als mij voor de aanvang van het seizoen gevraagd wordt naar mijn doelen, zal ik deze nooit opnoemen. Ik vind jongens als Boonen, Degenkolb en Sagan veel beter geschikt om over die kasseien te dokkeren. Anderzijds: als je hier al derde en vierde geworden bent, kan je altijd meedoen om te winnen. Ik kán dat wel, hé. En ik heb het gevoel dat dit een klassieker is waarin je met ouder worden steeds beter voor de dag komt. Dat begint stilaan in mijn voordeel te spelen."