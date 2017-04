Laatste kasseien worden opgelapt in Parijs-Roubaix, daarnaast krijgen sectoren nieuwe kleurcode

XC

De laatste voorbereidingen op 'de Hel van het Noorden' zijn volop bezig. Zo worden ook de kasseistroken gerenoveerd voor de klassieker van komende zondag. Vandaag werden de scheve kinderkopjes in Briastre opgeknapt door een groep vrijwilligers, Les Amis de Paris-Roubaix. Daarnaast krijgen de sectoren, naast een aantal sterren, een kleurcode om de moeilijkheidsgraad aan te duiden.

Die vrijwilligers konden werken in aangename weersomstandigheden. Door het uitblijven van de regen, wordt het zondag allicht stof vreten voor de renners. Naast de oplapwerken was er aan het Bos van Wallers nog iets aan de gang. Daar werd, in bijzijn van Tour-baas Christian Prudhomme, namelijk een nieuwe kleurcode voorgesteld die vanaf dit jaar in Parijs-Roubaix gebruikt wordt.



De moeilijkheid van de stroken stond in het verleden bekend door het aantal sterren dat het kreeg, nu komt daar nog een kleurtje bij. Zo worden de lichte sectoren in het geel aangeduid, gevolgd door blauw, oranje, rood en uiteindelijk zwart voor de lastigste kasseistroken. Trouée d'Arenberg, Mons-en-Pévèle en Le Carrefour de l'Arbre krijgen de donkerste kleur.