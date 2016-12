Door: redactie

22/12/16 - 07u29

© rv.

Bij Trek-Segafredo laten ze niets aan het toeval over. Het team van Jasper Stuyven (foto) en John Degenkolb trok de voorbije dagen naar Noord-Frankrijk om er enkele tests te doen op de kasseien van Parijs-Roubaix. Samen met de mensen van het Duitse GebioMized werd de ideale houding en zadelpositie bekeken met het oog op de kasseiklassiekers in het voorjaar. Benieuwd of Jasper Stuyven komend seizoen in de voetsporen kan treden van Fabian Cancellara, drievoudig winnaar op de piste van Roubaix.