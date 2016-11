Wereldkampioen Sagan richt pijlen op Parijs-Roubaix

Door: Redactie

25/11/16 - 14u06

© afp.

Als het aan Peter Sagan ligt, voegt hij komend seizoen de klassieker Parijs-Roubaix toe aan zijn erelijst. De Slowaak kwam in Noord-Frankrijk nooit verder dan de zesde plek.

De Ronde van Vlaanderen won de regerend kampioen al in 2016, ook de semi-klassieker Gent-Wevelgem schreef hij op zijn naam, maar de heilige graal is voor Sagan komend seizoen toch echt de kasseienklassieker Parijs-Roubaix.



De nieuwe kopman van Bora-Hansgrohe heeft op zijn 26ste al een erelijst om u tegen te zeggen, maar tevreden is hij nooit. "Volgend jaar zijn de klassiekers weer het eerste hoofddoel. Als ik de Ronde van Vlaanderen nog een keer win dan ben ik blij. Maar Parijs-Roubaix zou erg mooi zijn omdat ik nooit eerder kon winnen."



Naast Roubaix en Vlaanderen is Sagan elk jaar kansrijk in Milaan-Sanremo, al acht hij daar de overwinningskans kleiner. "Milaan-Sanremo is een mooie koers en ik heb altijd mijn uiterste best gedaan om 'm te winnen. Maar die koers is meer een loterij. 6 uur doe je alles perfect, maar je kunt die wedstrijd in drie seconden verliezen."



Sagan was in 2016 goed voor 15 overwinningen op de weg. Daarnaast mocht hij de groene trui in de Tour de France, de trui van de wereldkampioen en de blauwe trui van het Europees Kampioenschap om zijn schouders hangen.